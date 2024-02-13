İnternet kafeden çalınan cep telefonunu sivil polislere satmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı
İzmir'in Konak ilçesinde bir internet kafeden çalınan cep telefonunu sivil polislere satmaya çalışan M.S., suçüstü yakalandı. Şüphelinin telefonun Bornova'da bulunan bir internet kafeden çaldığı belirlendi.
İZMİR'in Konak ilçesinde, internet kafeden çaldığı cep telefonunu, sivil polislere satmaya çalışan M.S., suçüstü yakalandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 10 Şubat Cumartesi günü, Çankaya semtinde bulunan bit pazarına gelen bir kişinin davranışlarından şüphelendi. Polis ekipleri, şüpheli M.S.'yi takibe aldı. Bu sırada M.S., alıcı olabileceğini düşünürek sivil polisin yanına geldi ve elindeki telefonu satmak istedi. M.S.'nin, satmaya çalıştığı telefonun Bornova'da bulunan bir internet kafeden çaldığı belirlendi. Polis ekiplerince suçüstü yakalanan M.S., gözaltına alındı.