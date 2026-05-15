"İnternet altyapı değişikliği" bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 41 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli 8 ilde, vatandaşları "internet altyapı değişikliği" bahanesiyle 32 milyon lira dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin çağrı merkezi gibi hizmet veren ancak herhangi bir bayilik ilişkisi olmayan yasa dışı "panel" sistemleriyle vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdiği belirlendi.

Bu kapsamda, internet altyapı değişikliği bahanesiyle "0850"li numaralarla aradıkları vatandaşları modem ücreti adı altında dolandırarak toplam 32 milyon 168 bin 86 lira maddi menfaat temin eden 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.