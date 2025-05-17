İnsansız Deniz Aracı 'PİRANA KİDA' Göreve Hazır

İnsansız Deniz Aracı 'PİRANA KİDA' Göreve Hazır
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MKE, PİRANA KİDA isimli insansız deniz aracının göreve hazır olduğunu duyurdu. Bu araç, düşman deniz hedeflerini etkisiz hale getirmek için tasarlandı ve asimetrik harp uygulamalarında kullanılmak üzere yüksek etkili bir çözüm sunuyor.

İnsansız Deniz Aracı 'PİRANA KİDA' göreve hazır

ANKARA - Makina ve Kimya Endüstrisi ( Mke ), İnsansız Deniz Aracı PİRANA KİDA'nın göreve hazır olduğunu açıkladı.

Mke'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Mke Kamikaze İnsansız Deniz Aracı 'PİRANA', tespit edilen düşman deniz hedeflerini yok etmek üzere MKE'nin ileri teknoloji harp başlığı ve tapa tasarlama yeteneği ile üretildi. Asimetrik harp için düşük maliyetli, yüksek etkili çözüm sunan ve OTONOM olarak ya da uzaktan operatör yönetimiyle hedefe çarpıp patlayan PİRANA KİDA, düşman gemilerine zarar verir. Limanlara, üs bölgelerine sızar. Donanma için etkili taarruz sağlar" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Güncel
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