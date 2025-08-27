İnsan Hakları Grupları, ABD Hükümetine İsrailli Mahkum İçin Acil Müdahale Çağrısı Yaptı

ABD'de 100'den fazla insan hakları grubu ve sivil toplum kuruluşundan (STK) oluşan koalisyon, yönetimin, İsrail'de hapiste tutulan ABD vatandaşı Muhammed İbrahim'in serbest bırakılması için harekete geçmesini talep etti.

ABD'de 100'den fazla insan hakları grubu ve sivil toplum kuruluşundan oluşan koalisyon, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya mektup yazdı.

Mektupta, 16 yaşındaki İbrahim'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'nde herhangi bir duruşma yapılmadan tutulduğu ve İsrail'in dayattığı olumsuz hapishane şartları nedeniyle sağlık durumunun gittikçe kötüleştiği belirtildi.

İbrahim'in ABD'nin müdahalesine acilen ihtiyaç duyduğuna işaret edilen mektupta, "ABD Dışişleri Bakanlığından, Muhammed İbrahim'in İsrail hapishanesinden güvenli tahliyesini sağlaması için harekete geçmesini talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.