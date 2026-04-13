Haberler

İhd: Ümit Erkol Derhal Tahliye Edilmeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnsan Hakları Derneği, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un siyasi nedenlerle tutuklanmasını kınayarak, derhal tahliye edilmesi talebinde bulundu.

İnsan Hakları Derneği'nden CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, Erkol'un tahliye edilmesi talep edildi.

İnsan Hakları Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un siyasi saiklerle tutuklanmasını kınıyor, derhal tahliye edilmesini talep ediyoruz. 1990'lı yıllarda derneğimizin yönetim kurullarında da görev yapan Ümit Erkol, yalnızca bir siyasetçi değil, aynı zamanda uzun yıllardır hak mücadelesi yürüten bir insan hakları savunucusudur. İnsan Hakları Derneği olarak Ümit Erkol'un yargılanma sürecini ve tutukluluğunu yakından takip ettiğimizi kamuoyuna bildiriyoruz" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

