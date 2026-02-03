Haberler

Hatay'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde inşaat işçisi Nidar İsmail, 5 katlı binanın son katından düşerek yaşamını yitirdi. Olay sonrası sağlık ekipleri ve polis bölgeye sevk edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Çaylı Mahallesi'nde inşaat işçisi Nidar İsmail (35), yapımı süren 5 katlı binanın son katından dengesini kaybederek zemine düştü.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İsmail, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel


