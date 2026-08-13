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Adapazarı'nda İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

Adapazarı'nda İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir inşaatta kalıp tahtalarını sökerken ayağının kayması sonucu yüksek gerilim hattına temas eden yabancı uyruklu işçi A.M., elektrik akımına kapıldı. Kalbi ve solunumu duran işçi, sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürüldü. Vücudunda ağır yanıklar oluşan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde inşaatta kalıp tahtalarını sökerken yüksek gerilim hattına temas edip akıma kapılan yabancı uyruklu A.M., ağır yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Sakarbaba Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Yabancı uyruklu A.M., inşaatta tahta kalıbı sökerken ayağının kayması sonucu yakınından geçen yüksek gerilim hattına temas etti. A.M. elektrik akımına kapılırken bu sırada çevrede yüksek bir patlama sesi duyuldu. Olayı gören bir işçi, A.M.'nin yere düşmesini engelleyerek bulunduğu yerden kurtardı. Akım nedeniyle çevredeki bazı ev ve iş yerlerinde de elektrik kesintisi yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi.

Solunumu ve kalbi duran A.M.'ye sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Müdahalenin ardından yeniden hayata döndürülen işçi, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.M.'nin vücudunda elektrik akımına bağlı ağır yanıklar oluştuğu öğrenilirken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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