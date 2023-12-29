İnşaatta Elektrik Çarpması Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti
Siirt'te inşaatta taşıdıkları demirin elektrik teline çarpması sonucu akıma kapılan ve 2. kattan zemine düşen İdris Geçgel (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Soruşturma devam ediyor.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Siirt'te inşaatta taşıdıkları demirin elektrik teline çarpması ile akıma kapılıp, 2'nci kattan zemine düşen 2 işçiden İdris Geçgel (54), kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Geçgel'in cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Akif ÖZALP/SİİRT,