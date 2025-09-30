Haberler

İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde inşaatta beton dökümü sırasında elektrik hattına temas eden beton pompası nedeniyle M.Ş. (49) ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan işçinin durumu ciddiyetini koruyor.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir inşaata beton dökümü sırasında beton pompasının enerji hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan işçi M.Ş. (49), ağır yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Başiskele'ye bağlı Karadenizliler Mahallesi Fakülte Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Beton dökümü sırasında beton pompasının enerji hattına temas etmesi sonucu M.Ş., elektrik akımına kapıldı. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirilirdi. Sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından M.Ş., İzmit ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.Ş.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
