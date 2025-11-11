Haberler

İnşaatta Düşme Faciası: 24 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde bir inşaatta çalışan 24 yaşındaki Başar Batran, asansör boşluğundan düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından jandarma soruşturma başlattı.

ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde çalıştığı 3 katlı inşaatın 3'üncü katındaki asansör boşluğundan zemine düşen Başar Batran (24), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında İlküvez Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. 3 katlı inşaatın 3'üncü katında çalışan Başar Batran, dengesini kaybedip asansör boşluğundan zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Batran, ambulansla kaldırıldığı sağlık merkezinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
