Eskişehir'de asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir inşaatta asansör boşluğuna düşen 36 yaşındaki E.K. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İstiklal Mahallesi Başarılı Sokak'taki bir inşatta 36 yaşındaki E.K, asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.K, tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner