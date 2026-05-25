Aksaray'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Aksaray'da bir inşaatta çalışan 52 yaşındaki işçi Abdullah T., 4. kattan düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesi bulunuyor.
Aksaray'da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı.
Merkez Coğlaki Mahallesi 1322 Sokak'taki inşaatta çalışan Abdullah T. (52) 4. kattan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Aynur Altunışık