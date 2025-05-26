İnşaat Temelinden Kurtarılan Kedi Yavrusu Sağlığına Kavuşuyor

İnşaat Temelinden Kurtarılan Kedi Yavrusu Sağlığına Kavuşuyor
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Osmaniye'de inşaat temeli için kazılan çukura düşen kedi yavrusu, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Alibeyli Mahallesi'ndeki çukurdan gelen kedi sesi üzerine inşaat işçileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye ekibi, yavru kediyi çukurdan çıkardı ve tedavisi için hayvan barınağına götürdü.

Osmaniye'de inşaat temeli için kazılan çukura düşen kedi yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Alibeyli Mahallesi'ndeki çukurdan kedi sesi geldiğini duyan inşaat işçileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekibin çukurdan çıkardığı kedi yavrusu, tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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