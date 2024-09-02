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İnşaat İskelesi Çöktü: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Sincan ilçesinde inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 2'si kardeş, 3 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 12'nci kattan düşen 2'si kardeş, 3 işçi hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Törekent Mahallesi'nde 16 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. İşçiler, 12'nci katta dış cephe boyası yaptığı sırada iskele kırılarak, bir kısmı çöktü. Çöken kısımda çalışan inşaat işçileri Volkan (34) ve Çetin Buru (39) kardeşler ile kuzenleri Mertcan Buru (27) yere düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Volkan ve Çetin Buru'nun hayatını kaybettikleri belirlendi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Mertcan Buru da ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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