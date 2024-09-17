İnşaat İşçisi Harç Karma Makinesine Sıkıştı

VAN'ın Edremit ilçesinde ayağı harç karma makinesine sıkışan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Edremit ilçesine bağlı Memursen TOKİ yakınlarında meydana geldi. İşçilerden Burhan Arslan, inşaatta çalıştığı sırada ayağı harç karma makinesine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı kurtarılan Burhan Arslan, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.