İnşaat işçilerinin tedavi ettiği köpek ile buldukları kedinin arkadaşlığı dikkat çekiyor

Zonguldak'ta inşaat işçilerinin tedavi ettirdiği sahipsiz köpek ile ormanda buldukları kedinin arkadaşlığı dikkati çekiyor.

Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren inşaat firmasında çalışan işçilerin hastayken tedavi ettirip "Öksüz" adını verdikleri köpek ile ormanda buldukları kedi, birlikte oynayıp, uyuyor ve birbirlerinden ayrılmıyorlar.

Çalışanlardan Engin Uludağ, AA muhabirine, şantiyelerine yakın noktada gördükleri uyuz hastalığına yakalanmış köpeği, tedavi ettirdikten sonra beslemeye başladıklarını anlattı.

Ormanda buldukları kedinin de bakımını üstlendiklerinde iki hayvanın birbirlerine uyum sağladığını aktaran Uludağ, "Bir süre sonra köpeğimiz, kedimize annelik yapmaya başladı. Şimdi, anne oğul gibi yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.