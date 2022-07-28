İnşaat çalışmasında toprak kayması korkuttu

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde villa inşaatı çalışmasında toprak kayması meydana gelince yanı başındaki villaların olduğu sitenin çevresindeki taş duvar hasar gördü. Villada yaşayanlar, tedirgin olduklarını belirterek önlem alınmasını istedi. Müteahhit ise gerekli izinleri aldıklarını, villa sahiplerinin istinat duvarının yapılmasını istemediklerini söyledi.

Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi'nde, 13 yıl önce 12 villa yapıldı. Bu villaların önüne yaklaşık 6 ay önce 2 katlı 8 villanın yapımı için inşaata başlandı. İnşaat çalışması sırasında toprak kayması olunca 12 villanın çevresindeki taş örme duvar hasar gördü. Villa sahipleri toprak kayması nedeniyle hem villalarının hasar gördüğünü hem de inşaatta çalışanların can güvenliğinin olmadığını belirterek, belediyeye şikayette bulundu. Çalışmalar sürerken, inşaatı yapan müteahhit firma yetkilisi ise inşaatla ilgili ruhsat ve tüm izinlerle gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Gerekli izinleri alarak çalışmalara başladıklarını söyleyen, villa inşaatını yapan müteahhit Gazi Belden, "Bizden şikayetçi olan vatandaşlar zamanında bizim arazimizden 1 metre 80 santim gasp yapmışlar. Site çevresine yaptıkları taş duvarlar bizim arsamız içerisinde. Ayrıca bütün çatı giderleri, yağmur giderleri, foseptikleri bizim arazimize akıyor. O yüzden kayma oluyor. Biz oradaki villa sahiplerine bölgede toprak kayması olduğunu ve inşaata başlamadan önce istinat duvarı yapmamız gerektiğini kendilerine ilettik. Fakat buna rağmen istinat duvarı yapmamızı kabul etmediler. Toprak kayması olursa olsun dediler. Biz bütün izinlerimizi, ruhsatlarımızı aldık ve gerekli önlemlerimizi alarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Ayrıca çöken bölge bizim arazimiz içerisinde. Bize bu villaları yaptığımız için önlerindeki manzaranın kapandığını söylüyorlar" diye konuştu.