İnönü Üniversitesi Öğrencileri Arguvan'ın Tarihi Yapılarını İnceledi

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 3. sınıf öğrencileri, Arguvan ilçesinin tarihi yapılarını ziyaret ederek inceleme yaptı. Belediye Başkanı Ersoy Eren, öğrencilerin katkılarının önemli olduğunu vurguladı.

İnönü Üniversitesi öğrencileri, Arguvan ilçesinin tarihi yapılarını ziyaret etti.

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 3. sınıf öğrencileri, Nazım Hikmet Meydanı ve Hurşit Eren Parkı'nda incelemede bulundu.

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, öğrencilerle bir araya gelerek bilgilendirme yaptı.

Eren, "Pırıl pırıl öğrencilerimizin bakış açısı bizler için çok önemli. Onların incelemesi, projelendirmesi ve çalışmaları ile ilçemizi yeni bir görünüme kavuşturmak istiyoruz." dedi.

Öğrencilere, İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Doç. Dr. Ahmet Salih Günaydın, Araştırma Görevlisi Merve Ergan da eşlik etti.

