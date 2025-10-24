İnönü'de Kültür ve Kongre Merkezi Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Eskişehir'in İnönü ilçesinde yapılacak kültür ve kongre merkezi için temel atma töreni düzenlendi.

İnönü ilçesinde düzenlenen temel atma töreninde konuşan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, azim, başarı ve emekle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Hamamcı, kongre merkezinin açılış töreninin de coşkulu şekilde yapılacağını belirterek, "Bu süreç zorlu bir süreçti. Elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bu süreçte yanımda olan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'a çok teşekkür ederim." dedi.

İlçenin az bir nüfusa sahip olmasına rağmen yapımı devam eden projeler olduğunu dile getiren Hamamcı, "Spor salonumuz ve hükümet konağımızın yapım süreci devam ediyor. Bunlar büyük işler. Daha önümüzde çok süremiz var. İnönü'yü inşallah nüfusu en yoğun ilçe yapacağız." diye konuştu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın da konuşma yaptığı törene, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, Han Belediye Başkanı Bekir Belceli, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, MHP İl Başkanı İsmail Candemir ve AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Ersin Çam katıldı.

İnönü Belediyesi tarafından ilçenin önemli ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen Kültür ve Kongre Merkezi'nde, fuaye alanı, dans atölyesi, kurs atölyeleri, sergi salonu, kütüphane ve okuma salonu ile 200 metrekarelik çok amaçlı salon yer alacak.