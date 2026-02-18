Bartın'da tatil beldesinde restoranda yangın

BARTIN'ın İnkumu tatil beldesinde bir restoranda çıkan yangın itfaiye görevlileri tarafından söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında İnkumu tatil beldesinde bir restoranda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın için itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle restoran kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı