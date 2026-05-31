Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı
BARTIN'ın İnkumu tatil beldesinde Ankara'dan gelip denize giren M.B.(26) isimli erkek ve S.E. (22) isimli kadın boğulma tehlikesi geçirdi. 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ankara'dan tatil için İnkumu tatil beldesine gelen M.B. isimli erkek ve S.E. isimli kadın, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra dalgalar nedeniyle kıyıya gelemeyen 2 kişi, saat 17.30 sıralarında bağırarak yardım istedi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı (DEGAK-3) dalgıç ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi.
Deniz yüzeyinde yardım bekleyen M.B. ve S.E. dalgıçlar tarafından kurtarılarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın botuna alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 2 kişi, tedbir amaçlı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.
