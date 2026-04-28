İnhisar'da organik sıvı gübre satış noktası açıldı

İnhisar'da organik sıvı gübre satış noktası açıldı
Bilecik Belediyeler Birliği ile İnhisar Belediyesi, tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla işbirliği yaparak organik sıvı gübre satış noktasını hizmete açtı.

Bilecik Belediyeler Birliği ile İnhisar Belediyesi, tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla işbirliği yaparak organik sıvı gübre satış noktasını hizmete açtı.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı da olan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, açılışta, projenin hem çevre koruma hem de sürdürülebilir tarıma katkı sağladığını belirtti.

Evsel organik atıkları ekonomiye kazandırarak çevreyip koruyup, çiftçiye kaliteli ve doğal gübre sunduklarını anlatar Tekin, "Bu çalışmanın Türkiye genelinde yerel yönetimlere örnek olacağına inanıyoruz." dedi.

İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan da ilçedeki çiftçiye önemli katkı sağlayacak satış noktasının hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa, İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Turgut, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Dikmen ile diğer ilgiler katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti

Kritik eşik aşıldı! Savaşın başından bu yana bir ilk
Karısını taciz eden adamı yumrukla yere serdi! İzleyenler ikiye bölündü

Karısını taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi
Bakan Çiftçi devreye girdi! Günlerdir eylem yapan işçilerin istediği oluyor

Bakan Çiftçi işçiler için devreye girdi! Tek telefonu ile kriz çözüldü
Banka ölüm belgesi istedi, yanlış anlayıp kardeşinin kemiklerini götürdü

Banka kardeşinin ölüm belgesini istedi, mesajı çok yanlış anladı
Seda Sayan'dan 'Ter kokuyor' dediği İstanbul'la ilgili sürpriz öneri

"Ter kokuyor" dediği İstanbul için bakın ne önerdi

Karısını taciz eden adamı yumrukla yere serdi! İzleyenler ikiye bölündü

Karısını taciz eden adamı tek yumrukta yere serdi
Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi

"Kes lan" cevabı bardağı taşırdı! Bakanlık da ilk cezasını kesti
Rober Hatemo'yu korkutan olay: Aklından geçirdiği ekranına düştü

Ünlü şarkıcıyı korkutan olay: Aklından geçirdiği ekranına düştü