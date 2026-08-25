İngiltere ve Ukrayna'dan Yapay Zeka Savunma Ortaklığı

İngiltere ile Ukrayna, savunma ve güvenlik alanında yapay zeka araçlarını ortak geliştirmek üzere anlaşma imzaladı.

İngiltere hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Kiev'de imzaladığı ortaklık anlaşması kapsamında iki ülke, savunma ve güvenlik alanında yapay zeka destekli askeri kabiliyetlerin geliştirilmesi için işbirliği yapacak.

Bu kapsamda, İngiliz araştırmacılara Ukrayna'nın askeri yapay zeka sistemlerini eğitmek için kullanılan Avengers AI Labs adlı savaş alanı veri platformuna erişim sağlanacak.

Anlaşma kapsamında, İngiltere ve Ukrayna, askeri tesislerin korunmasına yardımcı olmak için fiber optik kabloları yapay zeka destekli sensörler olarak kullanan teknolojiler ve İHA'lar ile otonom sistemler için düşük güç tüketimli yapay zeka çipleri üzerine pilot projelerde işbirliği yapacak.

Ortaklık, ilk aşamada iki ülkeden araştırmacılar, mühendisler, teknoloji şirketleri ve askeri uzmanları bir araya getiren savunma ve ulusal güvenlik projelerine odaklanacak.

Taraflar, ortaklığın ilk aşamada pilot projeler üzerinden ilerlemesi ve halihazırda yürütülen pratik işbirliğine öncelik verilmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA