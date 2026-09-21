İngiltere ve Galler'de cinsel saldırı davalarına özel mahkeme salonu 2 yılda kurulacak

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İngiltere ve Galler mahkemelerinde cinsel saldırı davalarının gecikmeden görüleceği, mağdurların bekleme salonları ile giriş çıkışlarının ayrılacağı ve bu suçlara bakılan özel salonların oluşturulacağı düzenlemeler yapılacak.

İngiltere Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere ile Galler'de tecavüz ve cinsel saldırı davalarının görüldüğü mahkeme salonları 2 yıl içinde hizmete girecek.

Düzenlemeyle, İngiltere ve Galler'deki tüm mahkemelerde sadece cinsel suç davalarına bakmak için en az bir mahkeme salonu bulunacak. Faillerin daha hızlı adalet önüne çıkarılması için yapılacak bu düzenlemeyle, mağdurlara yönelik yaklaşımlar da değişecek.

Daha fazla mağdurun yaşadıklarını ihbar edebilmesi ve ifade verebilmesi için mahkemelerde cinsel saldırı mağdurlarına özel giriş çıkışlar ile bekleme alanları oluşturulacak.

Mağdurların duruşmaları uzaktan takip edebilmesine de olanak sağlayacak düzenleme kapsamında davalar kısa sürede görülmeye başlanacak ve esnek duruşma günü yerine sabit duruşma günleri belirlenecek.

Düzenleme kapsamında tüm mahkeme personeline de travma konusunda eğitimler verilecek.

İngiltere hükümeti, cinsel saldırılarda adaletin sağlanması amacıyla bir görev gücü kurulmasını da öngören düzenlemeyle, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddeti 10 yıl içinde yarıya indirmeyi hedefliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Andy Burnham, "Tecavüz ve ciddi cinsel suç mağdurları, adalet sistemimiz tarafından uzun süredir hayal kırıklığına uğratılıyor. Tecavüz suçlarında kovuşturma oranları utanç verici derecede düşük kalmaya devam ediyor ve çok sayıda mağdur adalet için yıllarca bekliyor." dedi.

Burnham, mağdurları öncelikli hale getirmek için gerekli düzenlemeyi yaptıklarını belirterek, "Bu değişikliklerin yapılması için geç bile kaldık." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Alex Norris de açıklamasında, tecavüz ve ciddi cinsel suç mağdurlarının tek başlarına mücadele etmek zorunda bırakıldığını kaydederek, "Mağdurlara destek verilmesi gereken insanlar olarak değil, işleme alınması gereken davalar olarak muamele edildi." değerlendirmesini yaptı.

Bugün duyurulan düzenlemeler, hükümetin şiddet mağduru kadın ve kız çocuklarına yönelik açıkladığı 1 milyar sterlinlik kaynak kullanılarak hayata geçirilecek.

İngiltere ve Galler'de mahkemelere sevk edilen cinsel suç davaları ortalama 424 gün sürüyor ve bazılarında uzayan süreç sonunda müştekiler davalardan çekiliyor.

Kaynak: AA