İngiltere ve Filistin, İki Devletli Çözümde Anlaştı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başkent Londra'da Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Filistinli mevkidaşını ağırlayan Starmer, görüşmeye ilişkin X'ten yaptığı paylaşımda, ülkesinin, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için baskı yapmayı sürdüreceğini belirtti.

Starmer, "Hem İsrailliler hem de Filistinliler için kalıcı barış ve güvenliğin sağlandığı iki devletli çözüme bağlıyız." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandı

Filistin Başbakanı Mustafa, Londra ziyaretinde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile de bir araya geldi.

Mustafa ve Lammy, görüşme kapsamında, Filistin ve İngiltere arasındaki ikili ilişkileri ve stratejik işbirliğini güçlendirmek amacıyla Filistin hükümeti ve İngiltere adına mutabakat zaptına imza attı.

Buna göre, anlaşmayı imzalayan taraflar, uluslararası çok taraflı sisteme, uluslararası hukuka ve uluslararası örgütlere olan yükümlülükleri ve bağlılıkları çerçevesinde koordinasyon sağlamayı, görüş alışverişinde bulunmayı ve yakın çalışmayı taahhüt etti.

Taraflar, İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin tüm Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasının önemini vurguladı.

İngiltere ve Filistin, 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözüme olan kararlı bağlılıklarının altını çizerek, bu çözümün uygulanmasının ilerletilmesi ihtiyacını teyit etti.

İngiltere, Filistin halkının bağımsız bir devlet de dahil kendi kaderini tayin etme konusundaki devredilemez hakkını teyit etti.

İngiltere'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı doğrultusunda, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarını İsrail'in parçası olarak tanımadığı ve İsrail ile işgal altındaki Filistin toprakları arasında ayrım yaptığı bildirildi.