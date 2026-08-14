Stourbridge'de Ot Yangını: 19 Ev Yıkıldı

İngiltere'nin West Midlands bölgesindeki Stourbridge kentinde çıkan ot yangınında 19 evin yıkıldığı bildirildi.

West Midlands İtfaiye Servisi Şefi Simon Tuhill, yaptığı açıklamada, Stourbridge'deki otluk alanda çıkan yangının 38 konutu etkilediğini açıkladı.

Tuhill, yangında bu evlerden 19'unun tamamen yıkıldığını, 18'inin ise hasar gördüğünü belirtti.

Yangının yaklaşık 500 dönümlük alanı etkilediğini aktaran Tuhill, ekiplerin bölgedeki müdahalesinin sürdüğünü kaydetti.

West Midlands İtfaiye Servisi, bölgedeki durumun "büyük ölçüde iyileştiğini" ancak otlak alanlarda, tren hattı çevresinde ve bahçelerde söndürme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

West Midlands Ambulans Servisi de dün bölgede çıkan 8 farklı yangında 54 kişiye müdahale edildiğini, bunlardan 19'unun hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

" İngiltere'nin hiçbir yerinde böyle manzaralar görmedim"

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Stourbridge'e yaptığı ziyarette yangınlardan etkilenenlerle bir araya geldi.

Burnham, BBC Radio 5 Live'a yaptığı açıklamada, "İngiltere'nin hiçbir yerinde böyle manzaralar görmedim." dedi.

Yangınlardan etkilenenler için durumun yıkıcı olduğunu belirten Burnham, "Daha dün bir ailenin merkezi olan bir evin bugün yangınla tamamen harap olduğunu görmek oldukça ürkütücü." ifadesini kullandı.

Burnham, evi yıkılan bir aileyle görüştüğünü ve destek olmak için bölgede olmak istediğini dile getirdi.

Yangınların, evlerinden olan insanlar için çok yıkıcı olduğunu belirten Burnham, ülkenin sıcak ve kuru hava nedeniyle adeta "tutuşmaya hazır" hale geldiği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA