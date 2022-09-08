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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti

Times Meydanında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in fotoğrafının dev ekranda yer alması NEW YORK - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm haberinin ardından Kraliçenin fotoğrafı New York'ta dev ekrana yansıtıldı.

Times Meydanında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in fotoğrafının dev ekranda yer alması NEW YORK - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm haberinin ardından Kraliçenin fotoğrafı New York'ta dev ekrana yansıtıldı.

Kaynak: AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

New York England Güncel Haberler

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