İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti
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Times Meydanında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in fotoğrafının dev ekranda yer alması NEW YORK - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm haberinin ardından Kraliçenin fotoğrafı New York'ta dev ekrana yansıtıldı.
Times Meydanında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in fotoğrafının dev ekranda yer alması NEW YORK - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm haberinin ardından Kraliçenin fotoğrafı New York'ta dev ekrana yansıtıldı.
Kaynak: AA / Lokman Vural Elibol - Güncel