İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti Güncel Haberler Times Meydanında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in fotoğrafının dev ekranda yer alması NEW YORK - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm haberinin ardından Kraliçenin fotoğrafı New York'ta dev ekrana yansıtıldı. Times Meydanında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in fotoğrafının dev ekranda yer alması NEW YORK - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm haberinin ardından Kraliçenin fotoğrafı New York'ta dev ekrana yansıtıldı. Güncel Kaynak: AA / Lokman Vural Elibol New York England Güncel Haberler

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