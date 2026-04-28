Haberler

İngiltere Kralı Charles, ABD Kongresi'nde Birlik ve İttifak Vurgusu Yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA) - İngiltere Kralı Charles  ile Konsort Kraliçesi Camilla, bugün Beyaz Saray'da ABD Başkan Donald Trump ve First Lady Melania Trump ile görüştü. ABD Kongresi'nde konuşacak olan Charles'ın İngiltere ile ABD ilişkilerinin "ortak zemin bulma geleneğine" dikkat çekmesi ve NATO, Ukrayna ile küresel iş birliği konularında mesajlar vermesi bekleniyor.

İngiltere Kralı Charles ile Konsort Kraliçesi Camilla, bugün ABD'yi zirayet ederek ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump ile görüştü. Görüşmenin ardından İngiltere Büyükelçiliği'nde düzenlenen davete katılan çift, siyaset, bilim ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

İngiltere kraliyet ailesinin ziyareti öncesinde ABD'nin başkenti Washington DC'de güvenlik önlemleri, en üst seviyeye çıkarılmıştı.

İngiliz basınına göre Kral Charles'ın, ABD Kongresi'nde yapacağı konuşmada Birleşik Krallık ile ABD arasındaki ilişkilerin "defalarca ortak zemin bulduğunu" vurgulaması bekleniyor. "İki ülke her zaman bir araya gelmenin yollarını bulmuştur" ifadelerine yer vereceği belirtilen  Charles'ın Kongre'ye hitabı, İngiltere-ABD ilişkilerinin siyasi gerilimlerin gölgesinde olduğu bir dönemde gerçekleşecek.

Konuşmasında ayrıca demokrasi, özgürlük ve ortak değerlerin korunmasına dikkat çekmesi beklenen Charles'in NATO'ya destek, Ukrayna'nın korunması ve küresel iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çağrı yapacağı da ifade ediliyor.

Kral Charles ayrıca, NATO İttifakı'nın "barışı destekleyen, karşılıklı anlayışı derinleştiren ve her inançtan insanı değerli gören bir yapıya" dayandığını vurgulayacak.

Konuşmanın yaklaşık 20 dakika süreceği ve hükümetin tavsiyesi doğrultusunda hazırlandığı bildirildi.

ABD medyasında Trump'ın, İran savaşı ve dış politika tutumu nedeniyle İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı eleştirdiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak

Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran kararını duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

