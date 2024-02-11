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Kansere yakalanan İngiltere Kralı 3. Charles'dan ilk açıklama geldi! Destek mesajları için teşekkür etti

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Kanser teşhisi konulan İngiltere Kralı 3. Charles yazılı bir açıklama yaparak kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti. Kral Charles, "Kansere yakalanan herkesin bileceği gibi, bu tür güzel düşünceler en büyük teselli ve teşviktir" ifadelerini kullandı.

İngiltere Kralı 3. Charles, kanser teşhisi konulmasından sonra yaptığı ilk açıklamada aldığı destek mesajlarına değinerek, "Kansere yakalanan herkesin bileceği gibi, bu tür güzel düşünceler en büyük teselli ve teşviktir." ifadelerini kullandı.

DESTEK MESAJLARI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Norfolk'taki Sandringham House Sarayı'nda tedavisi devam eden Kral Charles, yazılı açıklamasında destek mesajları için teşekkür etti.

"BU TÜR GÜZEL DÜŞÜNCELER EN BÜYÜK TESELLİ"

Kral Charles, açıklamasında şunları kaydetti; "Kansere yakalanan herkesin bileceği gibi, bu tür güzel düşünceler en büyük teselli ve teşviktir. Bana konan teşhisi paylaşmanın kamuoyundaki anlayışı nasıl artırdığını ve Birleşik Krallık ile geniş anlamda dünyadaki kanser hastaları ve ailelerini destekleyen kuruluşların çalışmalarına nasıl ışık tuttuğunu duymak benim için moral vericiydi. Onların bitmek bilmeyen ilgi ve bağlılığına ömrüm boyunca duyduğum hayranlık kendi kişisel deneyimimin sonucunda daha da artıyor."

NE OLMUŞTU?

Prostat büyümesi tedavisi için hastaneye yatacağı açıklanan Kral Charles, 26 Ocak'ta girdiği hastaneden 29 Ocak'ta taburcu edilmiş, Buckingham Sarayı, kontrollerde endişe verici başka bir duruma rastlandığını, Kral'da kanser tespit edildiğini duyurmuştu. Kral Charles'ın prostat kanseri olmadığı açıklanırken kanserin türü ve evresine ilişkin açıklama yapılmamış, Başbakan Rishi Sunak ise kanserin erken evrede olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel

Kral Charles Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Vedat Arman:

Ateşin bol olsun.

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Hasan Aykuş:

O Sumak da şap hastalığına yakalanır inş... O da kasabın dostu...

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Mark Kolçak:

Kanser diyorlar ancak belki problem "yaşlılık" dır olabilir. Ben kendim bile yaşlılık ile mücadele etmeyi başaramamışım. Yani mesela çürük bir diş nasıl tekrar kendisini yeni yapabilir.. ben bunu beceremiyorum hayal gücüm ile.. mümkün olması gerektiği halde MANA-seviyesindeki kurallara yani kanunlara göre. Ben mecburen dişçilere gidip çektiriyorum olmuş çürük dişlerimi. Ancak MANA seviyesi derki.. hayal gücü ve inanç ile.. diş tekrar yeniletilebilir.

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