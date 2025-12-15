İngiltere, Hong Kong'da eski medya patronu Lai'nin yargılandığı davada suçlu bulunmasını kınadı

İngiltere, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kapatılan Apple Daily gazetesinin kurucusu, muhalif medya patronu Jimmy Lai'nin "halkı isyana teşvik" ve "dış güçlerle işbirliği" suçlamalarıyla yargılandığı davada suçlu bulunmasını kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hong Kong'da eski medya patronu Lai'nin yargılandığı davada suçlu bulunmasına tepki gösterdi.

Bakan Cooper, ülkesinin Lai'ye yönelik davayı kınadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Jimmy Lai, ifade özgürlüğü hakkını barışçıl şekilde kullandığı için Çin ve Hong Kong hükümetlerinin hedefi haline geldi. Pekin'in Ulusal Güvenlik Yasası, Çin'i eleştirenleri susturmak için Hong Kong'a dayatıldı. İngiltere, Ulusal Güvenlik Yasası'nın yürürlükten kaldırılmasını ve bu yasa uyarınca suçlanan tüm kişilerin yargılanmasına son verilmesini defalarca talep etti."

İngiliz Bakan, Lai'nin derhal serbest bırakılmasını, gerekli tüm tıbbi tedaviyi almasını ve bağımsız tıp uzmanlarına tam erişim hakkına sahip olmasını talep etmeyi sürdürdüklerini bildirdi.

Ömür boyu hapisle cezalandırılması bekleniyor

Hong Kong Yüksek Mahkemesi tarafından görülen davada mahkeme, Lai'nin iki kez "dış güçlerle işbirliği" ve bir kez "halkı isyana teşvik" suçunu işlediğine hükmetmişti.

Mahkeme, kararında, Lai'nin, Nisan 2019 ile Haziran 2021 tarihlerini kapsayan dönemde, sahibi olduğu yayın kuruluşunu ve sosyal medya platformlarını, otoritelere karşı kamusal hoşnutsuzluk yaratmak ve uluslararası yaptırımları tetiklemek amacıyla kullandığını belirtmişti.

Kararda, Lai'nin "Fight For Freedom, Stand With Hong Kong" (Özgürlük İçin Mücadele Et, Hong Kong'un Yanında Ol) lobi grubuna mali destek sağlayarak Batı ülkelerinde Hong Kong'a karşı yaptırımları kışkırtmaya çalıştığı ifade edilmişti.

Öte yandan, Lai'nin sahibi olduğu Apple Daily Ltd, Apple Daily Printing Ltd. ve AD Internet Ltd. şirketleri de Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında hüküm giymişti.

Karar duruşmasında cezaya ilişkin hüküm verilmezken muhalif medya patronunun ömür boyu hapisle cezalandırılması bekleniyor.