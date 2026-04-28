İngiltere, Irak'ta Zeydi'nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesinden memnun

İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi İrfan Sıddik, Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin Başbakan adayı Ali ez-Zeydi'ye hükümeti kurma görevi verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Sıddik, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden konuyla ilgili paylaşım yaptı.

" Irak'ta yeni bir başbakanın görevlendirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." diyen Sıddik, Ali ez-Zeydi'ye yeni hükümeti hızlı şekilde kurma sürecinde başarılar diledi.

Sıddik, yeni hükümetle birlikte Irak'ın karşı karşıya olduğu acil sorunlar özellikle güvenlik ve ekonomi alanlarında çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Meclisin en büyük grubu olan Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin Başbakan adayı gösterdiği iş insanı Ali Zeydi'ye hükümeti kurma görevi vermişti.

Irak'taki çoğu Şii, Sünni, Kürt ve Türkmen partileri de Zeydi'yi kutlayarak, başarı ve destek mesajları yayımlamıştı.

Zeydi'nin en geç 30 gün içinde kabineyi oluşturup Meclisten güvenoyu alması gerekiyor.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı

Savaşta korkulan oldu! Dev petrol rafinerisi alevler içinde kaldı
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'nun son hali taraftarı kahretti

Son hali taraftarı kahretti!

İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
İnfial yaratan görüntü! Kalabalık grup küçük kızı linç etti, çevredekiler tezahürat yaptı

Kalabalık grup küçük kızı linç etti çevredekiler tezahürat yaptı
Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı

Savaşta korkulan oldu! Dev petrol rafinerisi alevler içinde kaldı
Bakan Göktaş tarih verdi! Sosyal medyaya artık kimlikle girilecek

Merakla bekleniyordu! Bakan Göktaş düzenleme için tarih verdi
'Size de operasyon yapılacak' iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi

Yarım milyon insanın yaşadığı ilçeyi karıştıran paylaşım