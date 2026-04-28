İngiltere, Irak'ta Zeydi'nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesinden memnun

İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi İrfan Sıddik, Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin Başbakan adayı Ali ez-Zeydi'ye hükümeti kurma görevi verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Sıddik, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden konuyla ilgili paylaşım yaptı.

" Irak'ta yeni bir başbakanın görevlendirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." diyen Sıddik, Ali ez-Zeydi'ye yeni hükümeti hızlı şekilde kurma sürecinde başarılar diledi.

Sıddik, yeni hükümetle birlikte Irak'ın karşı karşıya olduğu acil sorunlar özellikle güvenlik ve ekonomi alanlarında çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Meclisin en büyük grubu olan Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin Başbakan adayı gösterdiği iş insanı Ali Zeydi'ye hükümeti kurma görevi vermişti.

Irak'taki çoğu Şii, Sünni, Kürt ve Türkmen partileri de Zeydi'yi kutlayarak, başarı ve destek mesajları yayımlamıştı.

Zeydi'nin en geç 30 gün içinde kabineyi oluşturup Meclisten güvenoyu alması gerekiyor.