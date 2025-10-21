Haberler

İngiltere, Heyet Tahrir Şam'ı Terör Örgütleri Listesinden Çıkardı

İngiltere, Heyet Tahrir Şam'ın yasaklı terör örgütleri listesinden çıkarıldığını ve bu kararın Suriye'deki yeni hükümetle ilişkileri güçlendirmek adına alındığını duyurdu. HTŞ'nin listeden çıkarılması, İngiltere'nin dış politika öncelikleri doğrultusunda önemli gelişmelere yanıt olarak değerlendiriliyor.

İngiltere, terör örgütü listesinde yer alan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) listeden çıkarıldığını bildirdi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin HTŞ'nin yasaklı terör örgütleri listesinden çıkarılması yönünde karar aldığı belirtildi.

Bu kararın, yeni Suriye hükümetiyle daha yakın ilişkiler kurulması ve terörle mücadele, göç ve kimyasal silahların imhası gibi İngiltere'nin dış ve iç politika önceliklerini desteklemek anlamına geleceği vurgulandı.

Açıklamada, "HTŞ'nin listeden çıkarılması, geçen aralıkta Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki güçlerin, Esed rejimini devirmesinden bu yana Suriye'de yaşanan önemli gelişmelere İngiltere'nin verdiği yanıtın bir parçasıdır." ifadesi kullanıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye'de önemli tehdit olmaya devam ettiğine dikkati çekilerek, HTŞ'ye yönelik yasağın kaldırılmasının, Suriye'de yeni hükümetin, DEAŞ karşıtı misyona katılımını destekleyeceği ve dolayısıyla İngiltere'ye yönelik tehdidi azaltacağı kaydedildi.

HTŞ'ye yönelik yasağın kaldırılmasının, devrik Esed rejiminin kimyasal silah programını ortadan kaldırmak için Suriye ile daha yakın işbirliğini de destekleyeceği vurgulanarak, İngiltere hükümetinin, Şara'nın bu silahları kesin olarak imha etme taahhüdünü memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

İngiltere, 24 Nisan'da Suriye'de Savunma ve İçişleri bakanlıkları da dahil olmak üzere 12 kurum ve kuruluşlara yönelik yaptırımları kaldırmıştı.

