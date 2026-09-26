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İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Smyth, Dalkıran'ın davetlisi olarak Karargah'a geldi

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MSB açıklamasına göre, İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Smyth ve heyet, dün Hava Kuvvetleri Karargahı'na ziyarette bulundu.

İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Karargahı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Smyth ve beraberindeki heyet, dün Hava Kuvvetleri Karargahı'na ziyarette bulundu.

Kaynak: AA
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