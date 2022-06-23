İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss: "(Ukrayna'daki tahıl krizi) Sorun çözülmezse bu limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep... İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss: "(Ukrayna'daki tahıl krizi) Sorun çözülmezse bu limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep olacak" İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss: "( Ukrayna'daki tahıl krizi) Sorun çözülmezse bu limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep olacak" AA / Ali İhsan Çam - Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna England Güncel Haberler

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