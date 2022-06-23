İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss: "(Ukrayna'daki tahıl krizi) Sorun çözülmezse bu limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep... - Haberler

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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss: "(Ukrayna'daki tahıl krizi) Sorun çözülmezse bu limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep...

AA - Ali İhsan Çam - Güncel
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss: '(Ukrayna'daki tahıl krizi) Sorun çözülmezse bu limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep...

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss: "(Ukrayna'daki tahıl krizi) Sorun çözülmezse bu limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep olacak"

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss: "( Ukrayna'daki tahıl krizi) Sorun çözülmezse bu limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep olacak"

AA / Ali İhsan Çam - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna England Güncel Haberler

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