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İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den Gazze'deki BM Saldırısına Tepki

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den Gazze'deki BM Saldırısına Tepki
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler yerleşkesine düzenlediği saldırıyı kınadı ve olayın şeffaf bir şekilde soruşturulmasını talep etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler (BM) yerleşkesini hedef almasıyla ilgili, "Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalı ve sorumlular hesap vermeli." ifadesini kullandı.

Lammy, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de BM yerleşkesinin vurulmasıyla dehşete düştüm." ifadesine yer verdi.

Düşüncelerinin hayatını kaybeden ve yaralananların aileleriyle olduğunu belirten Lammy, şunları kaydetti:

"Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalı ve sorumlular hesap vermeli. BM ve insani yardım çalışanları korunmalı."

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesiminde BM'ye ait merkezi bombaladığı saldırıda 1 yabancı çalışanın öldüğü, 5 kişinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Proje Hizmetleri Ofisine (UNOPS) ait misafirhaneye yönelik saldırıyı kınayarak, kapsamlı soruşturma talep etmişti.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
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