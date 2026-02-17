Haberler

İngiltere Başbakanı: Savunma Harcamalarını Artıracağız

Güncelleme:
Başbakan Keir Starmer, İngiltere'nin savunma harcamalarını 2029'a kadar GSYİH'nin yüzde 3'üne çıkarma planlarını açıkladı. Starmer, Avrupa ile işbirliği ve koordinasyona dikkat çekti.

LONDRA, 17 Şubat (Xinhua) -- İngiltere Başbakan Keir Starmer, savunma harcamalarına hız vereceklerini söyledi.

Starmer pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, ülkenin 2029'a kadar savunma harcamalarını, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 3'üne çıkarmayı hedeflediği yönündeki haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sky News'ta yer alan habere göre Starmer, savunma konusundaki açıklamasının, "Avrupa ülkeleri başta olmak üzere benzer yaklaşıma sahip diğer ülkelerle koordinasyon ve işbirliği durumuna" da bağlı olacağını söyledi.

İngiltere geçen yıl yıllık savunma harcamalarını 2027 yılına kadar GSYİH'nin yüzde 2,5'ine çıkaracağını ve 2029'daki seçimler sonucu oluşacak yeni parlamento döneminde ise bu oranı yüzde 3'e çıkarmayı hedeflediğini duyurmuştu.

Starmer, cumartesi günü Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda, Kuzey Atlantik ve Kuzey Kutup Bölgesi'ne bu yıl uçak gemisi saldırı filosu konuşlandıracaklarını belirtti. Starmer, İngiltere'nin artık Brexit yıllarındaki ülke olmadığını da vurguladı.

Kaynak: Xinhua
