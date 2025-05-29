İngiltere'den İsrail'in 22 Yeni Yerleşim Kararına Sert Tepki

İngiltere'den İsrail'in 22 Yeni Yerleşim Kararına Sert Tepki
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İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İsrail'in Batı Şeria'da 22 yeni yerleşim yeri kurma kararını eleştirerek, bunun Filistin devletini önlemeye yönelik kasıtlı bir adım olduğunu ifade etti.

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İsrail'in Batı Şeria'da 22 yeni yerleşim yeri kurma kararını, "Filistin devletini önlemeye yönelik kasıtlı bir adım." sözleriyle eleştirdi.

İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria genelinde gasbettiği Filistin toprakları üzerinde uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılan 22 yeni yerleşim kurulması kararına tepki gösteren Falconer, X hesabından açıklama yaptı.

Falconer, "İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da 22 yeni yerleşimi onaylaması Filistin devletini önlemeye yönelik kasıtlı bir adımdır." ifadelerini kullandı.

İngiliz hükümetinin bu tür eylemleri kınadığını belirten Falconer, şunları kaydetti:

"Yerleşimler uluslararası hukuka göre yasa dışıdır. İki devletli çözümü daha da tehlikeye atarken İsrail'i de korumaz."

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1967'de işgal ettikleri Filistin toprakları üzerinde 22 yeni İsrail yerleşimi kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Smotrich, kararın "İsrail'in varlığını tehlikeye atacak bir Filistin devleti kurulmasını önleyeceğini" savunarak, bir sonraki adımın "Batı Şeria'nın ilhakı" olacağını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
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