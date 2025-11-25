İngiltere'de Yüzlerce Ton Kaçak Atık Döküldü, 1 Gözaltı

İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde yer alan Kidlington kasabası yakınlarındaki bir araziye dökülen yüzlerce ton kaçak atıkla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İngiltere Çevre Ajansından (EA) yapılan açıklamada, illegal atık dökme olayıyla ilgili Thames Valley polisine bağlı Güneydoğu Bölgesi Organize Suçlarla Mücadele Birimi (SEROCU) ile ortak çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda 39 yaşındaki zanlının, ülkenin güneyindeki Guildford yakınlarında gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, atık bırakılan bölgeye ilk kez 2 Temmuz'da sonra da ekimde atık döküldüğü ifade edildi.

EA'nın bölgenin temizliği ve yakınlarındaki Cherwell Nehri'ne atık sularının karışmasını önlemek için çalışmalar yürüttüğü vurgulanan açıklamada, atıkların çevresinin kum torbaları ve barikatlarla çevrildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EA Thames Bölgesi Müdürü Ann Burns, kaçak atıkların çevreye ve bölgedeki halka zarar verme potansiyeli bulunduğunu kaydederek, "SEROCU ile bu olayın sorumlularını adalet karşısına çıkarmak ve suçlarının bedelini ödemelerini sağlamak için aralıksız çalışıyoruz. İncelemelerimiz sonucunda bugün, bölge halkının ihtiyacı olan adaleti sağlayacak bir gözaltı yaptık." ifadelerini kullandı.

Birçok resmi kurumdan temsilcilerin oluşturduğu Ortak Çevre Suçları Birimi Başkanı Phil Davies de açıklamasında, gözaltına alınan kişinin kimliğiyle ilgili spekülasyonların önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Davies, Kidlington'da atık dökülen noktanın hala aktif suç mahalli olarak incelendiği bilgisini paylaştı.

İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde yer alan Kidlington kasabası yakınlarındaki bir araziye geçen hafta yüzlerce ton kaçak atık dökülmüştü.

Anadolu Ajansının (AA) dronla çektiği görüntülerde, Kidlington yakınlarındaki Cherwell Nehri yanında yer alan bir taşkın yatağında, 150 metrelik alanda kaçak atık dökülmüş olduğu tespit edilmişti.

Görüntüler, 10 metreyi aşan dev çöp yığınının oluşturduğu çevresel felaketin boyutunu ortaya koymuştu.

Bölge halkı, çevre kirliliği ve su kaynaklarının zarar görmesinden endişe ederken, atığın kaldırılmasının yerel yönetim için yüksek maliyet oluşturacağı değerlendirilmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cezai soruşturması yürütülüyor ve uzman memurlar sorumluları takip ediyor. Çevre Ajansı, faillerin şimdi yapılması gereken temizlik masraflarını karşılamasını sağlamak için elindeki tüm yetkileri kullanacak. Çevre kurumunun atık suçlarıyla mücadele bütçesini yüzde 50 artırdık. Artık kanunları ihlal edenler, 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir." ifadelerini kullanmıştı.