İngiltere'de vatandaşlar 5 Mayıs'taki yerel seçimlerde sandık başına gidecek - Haberler

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İngiltere'de vatandaşlar 5 Mayıs'taki yerel seçimlerde sandık başına gidecek

AA - Bilal Acar - Güncel
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Westminster Abbey Kilisesi'nin önündeki Storey's Gate sokağına asılmış tabelalar LONDRA ( AA) - İngiltere'de vatandaşlar 5 Mayıs'taki yerel seçimlerde sandık başına gidecek.

Westminster Abbey Kilisesi'nin önündeki Storey's Gate sokağına asılmış tabelalar LONDRA ( AA) - İngiltere'de vatandaşlar 5 Mayıs'taki yerel seçimlerde sandık başına gidecek.

Başkent Londra'da sokaklara seçim öncesi vatandaşların oy kullanacağı merkezleri gösteren tabelalar yerleştirilmeye başlandı.

AA / Bilal Acar - Güncel

England, Londra, Sandık, Mayıs, Güncel, Haberler

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