İngiltere'de vatandaşlar 5 Mayıs'taki yerel seçimlerde sandık başına gidecek
AA - Bilal Acar - Güncel
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Westminster Abbey Kilisesi'nin önündeki Storey's Gate sokağına asılmış tabelalar LONDRA ( AA) - İngiltere'de vatandaşlar 5 Mayıs'taki yerel seçimlerde sandık başına gidecek.
Westminster Abbey Kilisesi'nin önündeki Storey's Gate sokağına asılmış tabelalar LONDRA ( AA) - İngiltere'de vatandaşlar 5 Mayıs'taki yerel seçimlerde sandık başına gidecek.
Başkent Londra'da sokaklara seçim öncesi vatandaşların oy kullanacağı merkezleri gösteren tabelalar yerleştirilmeye başlandı.
AA / Bilal Acar - Güncel