İngiltere'de Trende Bıçaklı Saldırı: Terör Bağlantısı Yok

İngiltere Ulaştırma Polisi (BTP), Huntingdon kentindeki trende dün gece yaşanan bıçaklı saldırının terör bağlantılı olmadığını ve ağır yaralanan 9 kişiden 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi.

BTP'de görevli Başkomiser John Loveless, dün akşam meydana gelen olayla ilgili Huntingdon tren istasyonu önünde basın açıklaması yaptı.

Bir trende çok sayıda kişinin bıçaklandığı saldırıyla ilgili ihbarın dün akşam 19.42'de (TSİ 22.42) alındığını belirten Loveless, 8 dakika içinde silahlı polis ve ambulansın olay yerine intikal ettiğini belirtti.

Doncaster'dan Londra'ya giden trende yaşanan saldırıyı gerçekleştiren iki kişiyi trende gözaltına aldıklarını ifade eden Loveless, "32 yaşında İngiliz vatandaşı siyahi bir erkek ile 35 yaşında İngiliz vatandaşı, Karayip kökenli bir erkek, cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı. İkisi de İngiltere doğumlu şüpheliler, farklı karakollarda gözaltında tutulmaya devam ediyor ve sorgulamaları sürüyor." dedi.

???????Loveless, saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun durumları ağır olarak dün akşam hastanelerde tedavi altına alındığını, bunlardan 4'ünün taburcu edildiğini söyledi.

Tedavisi süren 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu kaydeden Loveless, "Şu aşamada bunun terör saldırısı olmadığını düşünüyoruz. Hızlı bir şekilde saldırganların motivasyonunu belirlemek için incelememiz sürüyor." diye konuştu.

Loveless, dün akşam durdurulan tren seferlerinin yeniden başladığını ancak trenlerin şu aşamada Huntingdon'da durmayacağını bildirdi.

Saldırının ardından Kral 3. Charles, Başbakan Keir Starmer, İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ve çok sayıda hükümet yetkilisi, siyasi parti temsilcisi ve sivil toplum örgütü geçmiş olsun açıklaması yayımladı.