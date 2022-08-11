İngiltere'de sıcak hava dalgası nedeniyle sağlık uyarısı verildi İngiltere'de temmuz ayında yaşanan sıcak hava dalgasının ardından ağustos ayında da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İngiltere'de temmuz ayında yaşanan sıcak hava dalgasının ardından ağustos ayında da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi hava sıcaklığının 35 dereceye yükseleceğini duyururken sıcaklığın 33 derece ölçüldüğü İngiltere'nin Bristol kentinde halkın parklarda serinlemeye çalışırken, sıcağa karşı çadır ve şemsiyelerle önlem aldığı görüldü. Güncel AA / Bilal Acar England Güncel Haberler

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