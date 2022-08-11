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İngiltere'de sıcak hava dalgası nedeniyle sağlık uyarısı verildi

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İngiltere'de temmuz ayında yaşanan sıcak hava dalgasının ardından ağustos ayında da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

İngiltere'de temmuz ayında yaşanan sıcak hava dalgasının ardından ağustos ayında da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi hava sıcaklığının 35 dereceye yükseleceğini duyururken sıcaklığın 33 derece ölçüldüğü İngiltere'nin Bristol kentinde halkın parklarda serinlemeye çalışırken, sıcağa karşı çadır ve şemsiyelerle önlem aldığı görüldü.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Bilal Acar - Güncel

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