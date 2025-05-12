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İngiltere'de Rusya Adına Casusluk Yapan 6 Bulgar Vatandaşı 50 Yıldan Fazla Hapis Cezasına Çarptırıldı

İngiltere'de Rusya Adına Casusluk Yapan 6 Bulgar Vatandaşı 50 Yıldan Fazla Hapis Cezasına Çarptırıldı
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İngiltere'nin Londra kentinde, Rusya adına casusluk yapan 6 Bulgar vatandaşı, toplamda 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Casusluk suçlamasıyla mahkeme önüne çıkan şahıslar, ulusal güvenliği tehdit eden operasyonlar yürütmekle suçlandı.

İngiltere'de Rusya adına casusluk yapan 6 Bulgar vatandaşı, toplamda 50 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Old Bailey mahkemesindeki duruşmada Yargıç Nicholas Hilliard, çetenin lideri olan ve duruşma öncesi suçunu kabul eden 47 yaşındaki Orlin Roussev'e 10 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Yargıç, Roussev'e, "İngiltere'nin ulusal güvenliğini riske atan operasyonların yürütülmesindeki rolü" nedeniyle bu cezanın verildiğini bildirdi.

Roussev'in yardımcısı 44 yaşındaki Bizer Dzhambazov 10 yıl 2 ay ve 33 yaşındaki bir diğer isim Ivan Stoyanov ise 6 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Geçen ay Old Bailey mahkemesindeki duruşmada suçlu bulunan grup üyelerinden 33 yaşındaki laboratuvar teknisyeni Katrin Ivanova 9 yıl 8 ay, 30 yaşındaki güzellik uzmanı Vanya Gaberova ve 39 yaşındaki ressam ve dekoratör Tihomir Ivanchev 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Casusların, İngiltere, Avusturya, İspanya, Almanya ve Karadağ'da gazetecileri, muhalifleri ve Ukrayna birliklerini hedef alarak Rusya için endüstriyel ölçekte gözetleme yaptıkları belirtildi.

Polis soruşturmasında çok sayıda cihaz ele geçirilmişti

İngiltere'de 3 Bulgar vatandaşı Katrin Ivanova, Vanya Gaberova ve Tihomir Ivanchev, Londra Metropolitan Polisi'nin terörle mücadele dedektifleri tarafından Resmi Sırlar Kanunu'na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle Şubat 2024'te gözaltına alınmış ve casusluk yapmak amacıyla komplo kurmaktan suçlanmıştı.

Ivanova, Gaberova ve Ivanchev, geçen ay Old Bailey mahkemesinde yapılan duruşmada Rusya adına casusluk yapmaktan suçlu bulunmuştu.

Bu kişilerin, Avrupa'yı dolaşarak gazetecileri, eski bir siyasetçiyi ve Almanya'daki bir ABD askeri üssünü gözetleyen bir grubun parçası oldukları bildirilmişti.

Öte yandan, diğer Bulgar vatandaşları Orlin Roussev ve Biser Dzhambazov daha önce casusluk suçlamasını kabul etmişti. Bir diğer sanık olan yaşındaki Ivan Stoyanov ise duruşmadan önce casusluk yaptığını kabul etmişti.

Olay, İngiltere'deki "en büyük dış istihbarat operasyonlarından biri" olarak tanımlanmıştı.

Polis soruşturması sırasında 221 cep telefonu, 495 sim kart, 11 dron ve telefonlardan veri çıkarılması ile wi-fi aktivitelerini dinlemeye yarayan cihazlar ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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