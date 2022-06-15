İngiltere'de Rus ajanı olduğundan şüphelenilen kişi havaalanında yakalandı

Rusya ajanı olduğundan şüphelenilen bir kişinin, İngiltere'den ayrılmak için uçağa binmeye çalışırken havaalanında yakalandığı bildirildi.

Londra Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, terörle mücadele birimi görevlilerinin, pazartesi Gatwick Havaalanı'nda 40 yaşlarında bir kişinin, casusluğu yasaklayan 1911 Resmi Sırlar Yasası kapsamında gözaltına aldığı ifade edildi.

İsmi açıklanmayan kişinin hala polis nezaretinde tutulduğu ve sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Guardian gazetesi de söz konusu kişinin erkek olduğu ve Rusya adına çalıştığından şüphelenildiğini yazdı. Haberde ayrıca, polislerin bu kişinin İngiltere'den ayrılmaya çalıştığını bildiği ve onu Gatwick Havaalanı'nda beklediği kaydedildi.

Londra ve Moskova arasındaki ilişkiler, 2018'de İngiliz topraklarında Rus lideri Vladimir Putin'i eleştiren bir kişiyi hedef alan sinir gazı saldırısıyla bozulmuş ve Ukrayna savaşının ardından daha da kötüleşmişti.

Karşı casusluk çalışmalarını yoğunlaştıran İngiliz güvenlik servisleri, artan tehdit konusunda kamuoyunu uyarmıştı.