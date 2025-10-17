İngiltere'de 'Palestine Action' Grubunun Yasal İtiraz Süreci Devam Ediyor

İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubu, hükümetin temyiz başvurusunu kaybetmesinin ardından yasaklama kararına karşı yasal itirazına devam edebilecek.

İngiltere'de Temyiz Mahkemesi, İçişleri Bakanlığının Terörle Mücadele Yasası kapsamında, İsrail karşıtı eylemlere imza atan grubun yasaklanmasına ilişkin yargı denetimini engelleme girişimini reddetti.

Mahkeme, grubunun kurucularından Huda Ammori'ye, yasağın yargı yoluyla incelenmesi için verilen "yargı denetimi hakkını" onadı.

Temyiz Mahkemesinin aldığı bu karar, söz konusu yasağın gelecek ay Yüksek Mahkeme tarafından yeniden incelenmesinin önünü açtı.

Böylece İngiltere hükümeti, "Palestine Action" grubuna yönelik yasağın yargı önünde incelenmesini engelleme girişiminde başarısız oldu.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, geçen temmuzda, hükümetin yasaklı örgüt ilan ettiği İsrail karşıtı eylemlere imza atan "Palestine Action" grubunun, yasaklama kararına karşı dava açmasına izin vermişti.

Yüksek Mahkeme, grubun kurucularından Ammori'nin açtığı davada, hükümet kararının yargı denetimine açık olduğuna hükmetmişti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı ise bu kararı temyize götürerek süreci durdurmaya çalışmıştı.

Grup, İsrail'le iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınıyor

İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik üretimi veya çalışmaları durduran eylemler yapan Palestine Action, son olarak haziranda bir İngiliz hava üssünde gerçekleştirdiği eylemle gündeme gelmişti.

Palestine Action aktivistleri, Brize Norton üssüne telleri keserek girmiş, askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve Filistin bayrağı bırakmıştı.

Bu eylemden sonra dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubun yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, temmuzda grup yasaklanmıştı.

O tarihten bu yana yasağın kaldırılması için yasal girişimler sürerken Defend Our Juries isimli grup, Palestine Action'a destek eylemleri başlatmış, bu eylemlerde binlerce kişi gözaltına alınmıştı.