İngiltere'de bir öğrenci menenjit nedeniyle hayatını kaybetti, iki öğrenci tedavi altına alındı

İngiltere'nin Reading bölgesinde menenjit vakaları görüldü. Bir öğrenci hayatını kaybederken, iki öğrenci tedavi altına alındı. Yetkililer toplum için riskin düşük olduğunu belirtti.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA) yapılan açıklamada, menenjit nedeniyle bir öğrencinin yaşamını yitirdiği, iki öğrencinin ise tedavi altına alındığı belirtilerek, kamuya yönelik riskin şu aşamada düşük olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Reading bölgesi çevresinde görülen vakalarla yakın temasta bulunan kişilere önlem amacıyla antibiyotik verildiği aktarıldı.

Ayrıca, açıklamada, doğrulanan vakalardan birinin menenjit B türü olduğu ifade edilerek, bu vakanın martta Kent ve Dorset bölgelerinde görülen salgınlarla aynı tür olmadığının altı çizildi.

"Toplumun geneline yönelik risk düşük olmaya devam ediyor"

UKHSA Sağlık Koruma Danışmanı Dr. Rachel Mearkle da yaptığı açıklamada, "Menenjit kolay yayılan bir hastalık değil ve toplumun geneline yönelik risk düşük olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de martta Kent Üniversitesi'nde ortaya çıkan menenjit salgını nedeniyle biri üniversite öğrencisi, diğeri lise öğrencisi 2 kişi yaşamını yitirmiş, bu olayın ardından binlerce kişi aşı ve antibiyotik için sağlık merkezlerine başvurmuştu.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
