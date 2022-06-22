İngiltere'de demiryolu ve metro çalışanları son 30 yılın en büyük grevini başlattı
AA - Bilal Acar - Güncel
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Gatwick Havalimanından genel görüntüler Gatwick Havalimanındaki tren istasyonunda oluşan kalabalıktan görüntüler LONDRA - İngiltere'de demiryolu ve metro çalışanlarının başlattığı grev nedeniyle başkent Londra'daki havalimanlarının içinde yer alan tren istasyonlarında yoğunluk oluştu.
Gatwick Havalimanından genel görüntüler
Gatwick Havalimanındaki tren istasyonunda oluşan kalabalıktan görüntüler LONDRA - İngiltere'de demiryolu ve metro çalışanlarının başlattığı grev nedeniyle başkent Londra'daki havalimanlarının içinde yer alan tren istasyonlarında yoğunluk oluştu.
AA / Bilal Acar - Güncel