İngiltere'de demiryolu ve metro çalışanları son 30 yılın en büyük grevini başlattı Gatwick Havalimanından genel görüntüler Gatwick Havalimanındaki tren istasyonunda oluşan kalabalıktan görüntüler LONDRA - İngiltere'de demiryolu ve metro çalışanlarının başlattığı grev nedeniyle başkent Londra'daki havalimanlarının içinde yer alan tren istasyonlarında yoğunluk oluştu. Gatwick Havalimanından genel görüntüler Gatwick Havalimanındaki tren istasyonunda oluşan kalabalıktan görüntüler LONDRA - İngiltere'de demiryolu ve metro çalışanlarının başlattığı grev nedeniyle başkent Londra'daki havalimanlarının içinde yer alan tren istasyonlarında yoğunluk oluştu. AA / Bilal Acar - Güncel England Londra Güncel Haberler

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