İngiltere'de demiryolu ve metro çalışanları son 30 yılın en büyük grevini başlattı (2)
AA - Hasan Esen - Güncel
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Trene binen yolcular Trende yolculuk edenler Kapalı metro istasyonu durakları 40 binden fazla çalışanın katıldığı grev nedeniyle, otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu.
Trene binen yolcular
Trende yolculuk edenler
Kapalı metro istasyonu durakları
40 binden fazla çalışanın katıldığı grev nedeniyle, otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşların toplu taşıma araçlarının yerine daha çok bisiklet kullandıkları görüldü.
Grev, perşembe ve cumartesi günleri de devam edecek.
AA / Hasan Esen - Güncel