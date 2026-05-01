İngiltere'de bıçaklı saldırı sonrası terör tehdidi seviyesi "önemli"den "ciddi"ye yükseltildi

Güncelleme:
İngiltere'de iki kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı sonrası terör tehdidi seviyesi, "önemli"den bir saldırının kuvvetle muhtemel olduğunu belirten "ciddi"ye yükseltildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Müşterek Terörizm Analiz Merkezinin (JTAC), ülkedeki ulusal tehdit düzeyini, saldırı olasılığının yüksek olduğu anlamına gelen "önemli"den gelecek 6 ay içinde saldırı olasılığının çok yüksek olduğunu ifade eden "ciddi" seviyesine çıkardığı bildirildi.

Kararın, başkent Londra'nın kuzeyindeki Golders Green semtinde düzenlenen bıçaklı saldırının ardından alındığı vurgulanan açıklamada, ancak bunun tek nedeninin bu saldırı olmadığına işaret edildi.

Açıklamada, "Müşterek Terörizm Analiz Merkezi tarafından bağımsız olarak belirlenen İngiltere Ulusal Tehdit Seviyesi, ülkedeki terörist tehdidi yansıtmakla birlikte, Yahudi topluluğuna yönelik olanlar dahil şiddet eylemlerini teşvik eden, devlet bağlantılı fiziksel tehditlerin artması bağlamında değerlendirilmelidir." ifadesi kullanıldı.

Başkent Londra'nın Barnet bölgesinde 29 Nisan'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralanmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, saldırıyı "antisemitik" olarak niteleyerek, "Yahudi topluluğumuza yönelik saldırılar, İngiltere'ye yönelik saldırılardır. Sorumlular, adalete teslim edilecektir." açıklamasında bulunmuştu.

"Ciddi" saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğüne işaret ediyor

İngiltere'de "kritik", "ciddi", "önemli", "orta" ve "düşük" olmak üzere 5 tehdit seviyesi bulunuyor.

"Kritik" seviyesi, her an bir terör saldırısı olabileceğine dair somut istihbaratın olduğu anlamına gelirken "ciddi" seviyesi, böyle bir istihbarat olmamakla saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğünü gösteriyor.

Tehdit seviyesi, Müşterek Terörizm Analiz Merkezince belirleniyor. İngiltere iç istihbarat teşkilatı MI5'in bünyesinde çalışmalarını yürüten JTAC, polis, hükümet ve bazı güvenlik kurumlarında görev yapan terörle mücadele uzmanlarından oluşuyor.

Terör tehdidi seviyesi en son Kasım 2021'de "ciddi"ye yükseltilmişti

İngiltere'de 2021'de milletvekili David Amess'in öldürülmesi ve Liverpool'daki hastanenin dışında meydana gelen patlama nedeniyle tehdit seviyesi en son Kasım 2021'de "ciddi"ye yükseltilmiş, ardından Şubat 2022'de "önemli" seviyeye düşürülmüştü.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Bu rakam doğruysa Trump savaşa girdiğine bin pişman olacak
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

En sonunda bunu da gördük! Sahaya giren ambulansı futbolcular itti

Sözün bittiği yer! Görüntüye tepki yağıyor
Belindeki tabancayı düzeltirken hem kendini hem kasiyeri vurdu

Ölümcül hata anbean kamerada
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

İntihar etmek için surlara çıktı, çorbayla ikna edildi! İlk vukuatı değil

İntihar için surlara çıktı! Canına kıymaktan tek bir şey vazgeçirdi
Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti: Kan dökmedim

Sistemdeki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti