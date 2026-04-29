İngiltere'de 2009 sonrası doğanların sigara satın almasını engelleyen düzenleme yürürlüğe girdi

İngiltere'de, 1 Ocak 2009 sonrası doğanların sigara satın almasını engelleyen düzenleme yürürlüğe girdi.

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sigara ve Elektronik Sigara Yasa Tasarısı" olarak bilinen düzenlemenin İngiltere Kralı 3. Charles'ın onayını alarak yasalaştığı ve ülkenin "dumansız nesil" hedefine doğru tarihi adım atıldığı belirtildi.

Açıklamada, yeni düzenleme kapsamında, 1 Ocak 2009 ve sonrasında doğanlara tütün ürünlerinin satışının yasaklanacağı, böylece yeni neslin sigaranın zararlarından korunmasının amaçlandığı ifade edildi. Açıklamada, yasanın, sigara bağımlılığı döngüsünü kırmayı ve halk sağlığını korumayı hedeflediğinin altı çizildi.

Ayrıca, açıklamada, hükümetin sigarayı bırakmak isteyen milyonlarca yetişkine destek sağlamak için rekor düzeyde kaynak ayırdığı ve yeni düzenlemenin çocukları hem sigara hem de elektronik sigaranın zararlarından korumayı amaçladığı bildirildi.

"Son yılların en iddialı adımlarından biri"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, yeni düzenlemenin ülke sağlığı açısından bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Streeting, "Bu yasa, gelecek nesiller için tütün bağımlılığı döngüsünü sona erdirerek hastalıkları daha başlamadan önlemeye yönelik son yılların en iddialı adımlarından biri." ifadesini kullandı.

Bakan Streeting, sigaranın uzun yıllardır can kayıplarına yol açtığını, eşitsizlikleri artırdığını ve sağlık sistemi üzerinde önlenebilir bir yük oluşturduğunu belirtti. Yeni düzenlemenin gençleri sigaraya başlamaktan koruyacağını ifade eden Streeting, mevcut sigara kullanıcılarına bırakmaları için destek sağlanacağının da altını çizdi.

Sigaranın zararlarına ilişkin eğitimler artırılacak

Çocukların bulunduğu araçlarda nikotinsiz elektronik sigara kullanımını bile yasaklayacak olan yeni düzenlemenin ardından çocuk parkları ve hastanelerin dışında da sigara kullanımı mümkün olmayacak.

Halihazırda sigara bırakma tedavisi alanların nikotinsiz elektronik sigara kullanabildiği hastane bahçelerini de yasak kapsamına alan yasa çerçevesinde, sigara içmenin yasak olmayacağı alanlar restoran ve barların açık alanları ile plajlar gibi yerler olacak.

"Sigarasız nesil" planı kapsamında sigaranın zararlarına ilişkin eğitimler de artırılacak. Nikotin ürünlerinin tanıtımı ve paketleriyle ilgili de düzenlemeler yapılacak.