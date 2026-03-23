Starmer: İran'dan Hedef Alındık Değerlendirmesi Yok

Güncelleme:
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin İran füzeleri tarafından hedef alındığına dair herhangi bir değerlendirme olmadığını belirtti.

Starmer, basına yaptığı açıklamada, Hint Okyanusu'ndaki Chagos Adaları'nda bulunan ve ABD güçlerinin de kullandığı İngiliz üssü Diego Garcia'nın İran tarafından hedef alındığını ancak hiçbir füzenin isabet etmediğini bildirdi.

İran'ın İngiliz çıkarlarına, vatandaşlarına, Körfez bölgesindeki müttefiklerine karşı eylemlerinin kınanması gerektiğini ifade eden Starmer, şunları kaydetti:

"Bu yüzden benim bir numaralı önceliğim, İngiliz çıkarlarını ve İngiliz vatandaşlarının canlarını korumak. Bu nedenle bölgede savunma operasyonları yürütüyoruz ve bunu sürdüreceğiz ancak bunlar (İran'ın) pervasız eylemlerdir ve elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Çıkarlarımızı ve hayatlarımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Starmer, Diego Garcia'ya iki balistik füze fırlatılmasının ardından İngiltere anakarasının İran'ın hedefi olup olamayacağı soruldu.

Başbakan Starmer, "Güvenliğimizi sağlamak için sürekli değerlendirmeler yapıyoruz ve bu şekilde hedef alındığımıza dair hiçbir değerlendirme yok." yanıtını verdi.

İngiliz Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu'ndaki Chagos Adaları'nda bulunan ve ABD güçlerinin de kullandığı İngiliz üssü Diego Garcia'nın İran tarafından hedef alındığını ancak hiçbir füzenin üssü vuramadığını bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ülkesinin Diego Garcia Üssü'nü balistik füzelerle hedef aldığına dair iddiaları reddederek, saldırıyı "İsrail'in sahte bayrak" operasyonu şeklinde nitelendirmişti.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi

Savaşın seyrini değiştirecek talimat! Trump tehdidinden geri adım attı
Transferde büyük ters köşe! Griezmann'da anlaşma tamam, forma numarası bile belli

Transferde büyük ters köşe! Anlaşma tamam, forma numarası bile belli
Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı

Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı
ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi

ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı

Tıp literatürüne giren son isim Diyarbakır'dan! Penisi alındı
Transferde büyük ters köşe! Griezmann'da anlaşma tamam, forma numarası bile belli

Transferde büyük ters köşe! Anlaşma tamam, forma numarası bile belli
Yolcu otobüsünde mide bulandıran görüntü

Yolcu otobüsünde skandal görüntü
İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı

İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıp...